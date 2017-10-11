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У банкиров нет единого мнения по дальнейшему движению курса доллара на межбанке
20:53 11.10.2017 |
11 октября валютная торговля на межбанке завершилась повышением курса доллара на 2 копейки - до 26,57-26,60 грн./$, сообщил UBR.ua заместитель начальника казначейства VTB Bank Игорь Гах.
Большого дефицита валюты не наблюдалось, тем не менее курс все-таки немного прокачали.
«Стартовал рынок в диапазоне 26,55-26,60 грн./$, после этого цена ушла вниз к значениям 26,50-26,52 грн./$. Далее курс подрос к 26,54-26,55 грн./$, а потом опять опустился вниз к 26,50-26,52 грн./$. После чего цена опять поднялась вверх», - рассказал UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
Объем торгов сократился со вчерашних $303,60 млн. до $264,16 млн.
«Стабилизирующими курс факторами остаются активная продажа выручки экспортерами и умеренный разрыв между наличным и безналичным курсами. Наличный оптовый рынок доллар/гривна в середине дня составил 26,73-26,77 грн./$», - отметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
В тоже время у банкиров нет единого мнения по дальнейшему движению котировок: допускается их ход в разные стороны.
«Мы считаем, что завтра торговля будет проходить в диапазоне 26,55-26,65 грн./$. Наличный рынок начал понемногу снижаться вслед за межбанковским и сегодня торговался в диапазоне 26,70-26,80 грн./$. В случае стабильной ситуации на межбанке котировки наличной валюты будут постепенно снижаться, сближаясь с межбанком», - сказал Игорь Гах.
В тоже время Олег Куринной рассчитывает на укрепление гривни до 26,50-26,55 грн./$.
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