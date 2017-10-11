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НБУ привлек 295 млн грн под 14% на 3-мес. депосертификаты
20:12 11.10.2017 |
Национальный банк Украины (НБУ) в среду разместил на тендере 91-дневные депозитные сертификаты на 295 млн грн, повысив предельную ставку до 14% годовых с 13,5% неделю назад и 12,89% - месяц назад.
НБУ уточнил, что удовлетворил заявки шести банков, тогда как неделю назад - 11.
Информация о других параметрах тендера пока отсутствует.
Как сообщалось, Национальный банк решил возобновить размещение 3-месячных сертификатов в связи с тем, что Министерство финансов не осуществляет размещение трехмесячных ОВГЗ, а сроки сделок на межбанковском кредитном рынке не превышают двух недель, что усложнило процесс ценообразования для других инструментов, в частности валютных форвардов. Размещение трехмесячных депозитных сертификатов и вторичная торговля ими, по замыслу центробанка, должно исправить такую ситуацию, способствовать формированию кривой доходности и повысить эффективность трансмиссионного механизма монетарной политики.
Погашение одной серии депозитных сертификатов, выпущенных в течение четырех недель, будет происходить одновременно, в один день. Если на первом тендере их срок обращения 91 день, то на следующем через неделю - 91 "минус" 7 дней, еще через неделю - 91 "минус" 14 дней, в последнюю неделю - 91 "минус" 21 день.
Первый после февраля тендер прошел 13 сентября. При предложении в 500 млн грн спрос составил 2,29 млрд грн, спустя неделю он уменьшился до 1,55 млрд грн, но ставку Нацбанк опустил до 12,7%.
В последующие две недели при том же предложении спрос продолжил падать: сначала до 0,76 млрд грн, а затем до 0,38 млрд грн, что привело к росту ставки сначала до 12,89%, а затем и до 13,5% годовых, несмотря на сокращение срок обращения сертификатов.
Минимальная ставка спроса осталась на уровне 12,5% годовых, тогда как максимальная упала с 18% до 13,5% годовых.
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