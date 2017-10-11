Золото коррекционно снижается 11 октября на ситуации с налоговой реформой в США

Золото в среду коррекционно снижается в цене после роста во вторник на удешевлении доллара, спровоцированном комментариями главы ФРБ Далласа Роберта Каплана по налоговой реформе в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.21 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,06 доллара, или на 0,24% - до 1290,74 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,37% - до 17,14 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) при этом снижался на 0,06%, до 93,23 пункта.

Во вторник фьючерсы на золото дорожали, реагируя на сигналы о возможном промедлении принятия налоговой реформы, предложенной президентом США Дональдом Трампом.

Глава ФРБ Далласа заявил, что налоговая реформа может быть болезненной для некоторых штатов. По словам Каплана, она сделает жизнь в дорогих штатах еще более дорогой и усугубит проблему внутренней миграции в США. Доллар отреагировал на эти заявления снижением.

Кроме того, инвесторы по американской валюте отреагировали на сообщение газеты Washington Post, что президент США намерен вскоре объявить об аннулировании ядерного соглашения с Ираном. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, Трамп скоро представит всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана.

Удешевление доллара поддерживает цены на золото, делая его дешевле для держателей других валют.