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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Курсы валют по карточным операциям на 11 октября

11:03 11.10.2017 |

Финансы

 

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 11 октября 2017г.

 курс валютUSD1USD1EUR1EUR1RUR10RUR10
 ПокупкаПродажаПокупкаПродажаПокупкаПродажа
ПриватБанк 26.6000 26.9542 31.1000 31.6456 4.4500 4.7000
ОТП Банк 26.6500 26.8500 31.1400 31.5000  
Уникредитбанк (Укрсоцбанк) 26.5500 26.9000 31.0500 31.6500  
Ощадбанк 26.4600 27.0000 30.8800 31.7000 3.5800 4.7200
Креди Агриколь Банк 26.6000 26.8900 31.1000 31.6500  
Укрэксимбанк 26.6000 27.0000 31.2700 31.8000  
Райффайзен Банк Аваль 26.5252 26.9500 31.3480 31.8000  

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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