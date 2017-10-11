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Объем торгов долларом на межбанке 10 октября увеличился на $15,3 млн до $152,2 млн
10:18 11.10.2017 |
Во вторник, 10 октября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 15,3 млн долларов по сравнению с 9 октября до 152,2 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 23,5 млн долларов по сравнению с 9 октября до 182,6 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в сентябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,1%, или на 404 млн долларов до 8,367 млрд долларов по сравнению с августом.
Курс доллара на межбанке после снижения в понедельник на 20 коп. во вторник вырос на 8 коп. до 26,60 UAH/USD.
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