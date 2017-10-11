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Курс доллара колеблется 11 октября перед публикацией протокола ФРС и данных по инфляции в США
09:23 11.10.2017 |
Доллар в среду утром слабо колеблется к мировым валютам, - вечером инвесторы ожидают публикации протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а позже на этой неделе - данных по инфляции в стране.
Согласно данным торгов, на 08.25 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 93,25 пункта. Курс евро к доллару увеличивался до 1,1817 доллара за евро с 1,1808 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 112,43 иены за доллар со 112,45 иены на прошлых торгах, при этом ранее доллар демонстрировал слабую положительную динамику.
Из протокола последнего заседания ФРС, прошедшего в конце сентября, инвесторы надеются получить информацию о сроках повышения ключевой ставки. По итогам сентябрьского заседания регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых.
По данным CME Group на 11 октября, инвесторы оценивают вероятность повышения ставки до 1,25-1,5% по итогам заседания в декабре в 91,7%. Неделей ранее такая вероятность составляла 81,7%.
В пятницу будут опубликованы данные по инфляции в США за сентябрь. Аналитики полагают, что потребительские цены в годовом выражении выросли на 1,8%, а в месячном - на 0,2%. Данные по инфляции учитываются ФРС при принятии решений по ставке.
Курс евро к доллару при этом поддерживают новости из Каталонии. Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон во вторник представил парламенту Каталонии результаты референдума о независимости, который прошел в автономном сообществе 1 октября. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%. Однако Пучдемон призвал парламент Каталонии приостановить провозглашение независимости и провести переговоры с Мадридом.
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