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В сентябре кредиты банков экономике увеличились на 1,7% до 973 млрд гривен
В сентябре объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным НБУ, увеличился на 1,7%, или на 16,4 млрд гривен с 956,9 млрд гривен на 1 сентября до 973,3 млрд гривен на 1 октября.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
С начала года кредиты банков экономике сократились на 2,5% с 998,7 млрд гривен.
Гривневые кредиты юрлицам за сентябрь увеличились на 6,3 млрд гривен, или на 1,4% с 447,7 млрд гривен на 1 сентября до 454,0 млрд гривен на 1 октября.
Кредиты бизнесу в иностранной валюте выросли на 7,9 млрд гривен, или на 2,3% с 349,9 млрд гривен на 1 сентября до 357,8 млрд гривен на 1 октября.
Кредиты населению за сентябрь увеличились на 1,3% до 160,3 млрд гривен.
Процентные ставки в сентябре по гривневым кредитам выросли для бизнеса с 13,3% до 13,9%, для населения - с 27,5% до 28,8%.
По валютным кредитам ставки для бизнеса снизились с 7,6% до 7,1%.
Как сообщали Українські Новини, за 2016 год кредиты банков экономике увеличились на 2,1% с 981,62 млрд гривен до 1 002,4 млрд гривен.
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