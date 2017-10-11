В сентябре вклады населения в банках увеличились на 2,6% до 441 млрд гривен

В сентябре средства, размещенные физическими лицами на счетах в банках в гривнах и иностранной валюте, по оперативным данным, увеличились на на 2,6%, или на 11,4 млрд гривен с 429,9 млрд гривен по состоянию на 1 сентября до 441,3 млрд гривен на 1 октября.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.

С начала года вклады населения в банках увеличились на 2,7% с 429,6 млрд гривен.

Гривневые вклады населения в банках в сентябре выросли на 1,6% с 214,2 млрд гривен на 1 сентября до 217,6 млрд гривен на 1 октября.

При этом валютные депозиты населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце увеличились с 215,7 млрд гривен до 223,7 млрд гривен.

Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в сентябре увеличились на 9,2 млрд гривен с 365,5 млрд гривен на 1 сентября до 374,8 млрд гривен на 1 октября.

По оперативным данным НБУ, средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в сентябре для юрлиц снизилась с 8,2% до 8,1%, для физлиц уменьшилась с 11,4% до 10,6%.

Ставка по валютным депозитам снизилась для юрлиц с 2,6% до 1,9%, для населения - с 3,1% до 2,9%.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году вклады населения в банках увеличились на 8,0% с 398,242 млрд гривен.

За год гривневые депозиты физлиц выросли на 5,2% с 188,217 млрд гривен, а валютные вклады в эквиваленте увеличились на 4,3% с 210,026 млрд гривен.



