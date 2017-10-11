Финансовые новости
- |
- 11.10.17
- |
- 01:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Крупные криптовалютные компании после ноябрьского хардфорка поддержат «победителя»
21:29 10.10.2017 |
Когда в блокчейне биткоина будет создан блок 494 784 (предположительно, это произойдет 18 ноября 2017 года), поддерживающие SegWit2x майнеры (на сегодня их доля хэшрейта 85-95%) начнут добывать блоки с максимальным размером 2 мегабайта. Именно в этот момент произойдет полная активация обновления SegWit2x.
Однако майнеры, оставшиеся на Bitcoin Core, проигнорируют изменение и продолжат майнинг цепи с максимальным блоком в 1 мегабайт, таким образом произойдет разветвление сети. Многим это напоминает то, что было с Bitcoin Cash, однако на этот раз положение значительно серьезнее, так как «мирного договора» пока не предвидится, и сеть ожидают нелегкие дни или даже недели, если одна из сторон не пойдет на уступки. Ни один из основных участников SegWit2x не выразил желания отказаться от выполнения соглашения, а сторонники Core ведут все более агрессивную пропаганду. Таким образом, пути отступления фактически отрезаны.
Крупные криптовалютные компании одна за другой высказывают свою позицию по поведению после хардфорка. Оператор онлайн-кошелька и обменник Xapo (подписавший SegWit2x) решил выбрать наиболее популярный вариант - выбрать в качестве основного «победивший» блокчейн. В данном случае, им выбрана цепь с самой высокой сложностью - в первые дни после форка это будет SegWit2x. Но при этом сеть с наименьшей сложностью остается доступной, и клиенты Xapoсмогут вывести монеты обоих блокчейнов.
Согласно сообщению в блоге Xapo, цепочка с наивысшей сложностью будет названа Биткоином или BTC. Вторая цепочка будет названа в зависимости от того какой размер блока она получит. Если цепь с наименьшей сложностью будет иметь размер блока 1 МБ, то названа она будет BC1, если же это будет цепь с размером блока 2Мб, что названа она будет BC2.
Как только появится возможность отправлять монеты цепочки с меньшей сложностью на биржи - это станет доступно для клиентов компании. Тех, кто опасается за свои биткоины и хочет управлять ими самостоятельно - Xapo просит вывести их до хардфорка.
Примерно той же позиции, но с некоторыми отличиями, придерживается и биржа Bitfinex. Биржа не будет занимать чью-то сторону. Однако, после хардфорка, сеть с обновлением SEGWIT2X получит обозначение B2X, существующая сеть BTC останется с прежним именем и биржевым символом. По крайней мере до того момента, пока положение на рынке не стабилизируется и не будет понятно, какой из блокчейнов сообщество выберет «истинным биткоином».
Для защиты депозитов клиентов, в момент разделения сети вывод средств будет приостановлен до тех пор, пока безопасность основной цепочки Биткоина будет оставаться под угрозой, а также чтобы предотвратить возможное дублирование транзакций. Администрация биржи будет держать своих клиентов в курсе событий.
В момент разделения сети, B2X будут начисляться только на средства, принадлежащие пользователю. В случае наличия маржинальных позиций, B2X будут начисляться кредитору. Такая позиция необходима в данной ситуации и является наиболее правильной по отношению к кредиторам, так как в противном случае это может пошатнуть уровень доверия к этой части рынка.
Поскольку до хардфорка остается немногим более месяца, подобные объявления вскоре должны последовать и от других бирж и платежных операторов, работающих с биткоином.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Борясь с реформой финансового мониторинга, людей пытаются пугать и манипулировать ими
|Что Киев выигрывает от ссор Эрдогана с Брюсселем, Вашингтоном и Москвой
|Детская болезнь правизны. Поможет ли националистический маневр амбициям Садового
|Украинцы будут отдыхать три дня подряд по случаю Дня защитника
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|На межбанке прошла курсовая коррекция
|Крупные криптовалютные компании после ноябрьского хардфорка поддержат «победителя»
|Борясь с реформой финансового мониторинга, людей пытаются пугать и манипулировать ими
|Чистые международные резервы НБУ в сентябре увеличились на 11% до $6,1 млрд
|Депозитные ставки для физлиц 10.10.17
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 10 октября составил 26,5862 грн
|Доллар продолжает снижение в отсутствие значимых катализаторов 10 октября, курс фунта растет
Это интересно
|Toyota скрестила фургон с внедорожником
|Google Home найдёт затерявшийся в доме смартфон
|Новой машиной Бэтмена станет концептуальный суперкар Mercedes-AMG
|Голосовой помощник Alexa позволяет частично управлять автомобилями Nissan
|Airbus подтверждает намерение в будущем году приступить к летным испытаниям воздушного такси CityAirbus
|В Samsung изобретено рулевое колесо со встроенными дисплеями
|Близ Дубая хотят построить прототип марсианской колонии за $140 миллионов