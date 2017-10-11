Крупные криптовалютные компании после ноябрьского хардфорка поддержат «победителя»

Когда в блокчейне биткоина будет создан блок 494 784 (предположительно, это произойдет 18 ноября 2017 года), поддерживающие SegWit2x майнеры (на сегодня их доля хэшрейта 85-95%) начнут добывать блоки с максимальным размером 2 мегабайта. Именно в этот момент произойдет полная активация обновления SegWit2x.

Однако майнеры, оставшиеся на Bitcoin Core, проигнорируют изменение и продолжат майнинг цепи с максимальным блоком в 1 мегабайт, таким образом произойдет разветвление сети. Многим это напоминает то, что было с Bitcoin Cash, однако на этот раз положение значительно серьезнее, так как «мирного договора» пока не предвидится, и сеть ожидают нелегкие дни или даже недели, если одна из сторон не пойдет на уступки. Ни один из основных участников SegWit2x не выразил желания отказаться от выполнения соглашения, а сторонники Core ведут все более агрессивную пропаганду. Таким образом, пути отступления фактически отрезаны.

Крупные криптовалютные компании одна за другой высказывают свою позицию по поведению после хардфорка. Оператор онлайн-кошелька и обменник Xapo (подписавший SegWit2x) решил выбрать наиболее популярный вариант - выбрать в качестве основного «победивший» блокчейн. В данном случае, им выбрана цепь с самой высокой сложностью - в первые дни после форка это будет SegWit2x. Но при этом сеть с наименьшей сложностью остается доступной, и клиенты Xapoсмогут вывести монеты обоих блокчейнов.

Согласно сообщению в блоге Xapo, цепочка с наивысшей сложностью будет названа Биткоином или BTC. Вторая цепочка будет названа в зависимости от того какой размер блока она получит. Если цепь с наименьшей сложностью будет иметь размер блока 1 МБ, то названа она будет BC1, если же это будет цепь с размером блока 2Мб, что названа она будет BC2.

Как только появится возможность отправлять монеты цепочки с меньшей сложностью на биржи - это станет доступно для клиентов компании. Тех, кто опасается за свои биткоины и хочет управлять ими самостоятельно - Xapo просит вывести их до хардфорка.

Примерно той же позиции, но с некоторыми отличиями, придерживается и биржа Bitfinex. Биржа не будет занимать чью-то сторону. Однако, после хардфорка, сеть с обновлением SEGWIT2X получит обозначение B2X, существующая сеть BTC останется с прежним именем и биржевым символом. По крайней мере до того момента, пока положение на рынке не стабилизируется и не будет понятно, какой из блокчейнов сообщество выберет «истинным биткоином».

Для защиты депозитов клиентов, в момент разделения сети вывод средств будет приостановлен до тех пор, пока безопасность основной цепочки Биткоина будет оставаться под угрозой, а также чтобы предотвратить возможное дублирование транзакций. Администрация биржи будет держать своих клиентов в курсе событий.

В момент разделения сети, B2X будут начисляться только на средства, принадлежащие пользователю. В случае наличия маржинальных позиций, B2X будут начисляться кредитору. Такая позиция необходима в данной ситуации и является наиболее правильной по отношению к кредиторам, так как в противном случае это может пошатнуть уровень доверия к этой части рынка.

Поскольку до хардфорка остается немногим более месяца, подобные объявления вскоре должны последовать и от других бирж и платежных операторов, работающих с биткоином.