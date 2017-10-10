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Депозитные ставки для физлиц 10.10.17
17:30 10.10.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 10 октября 2017г.
Депозитные ставки в банках Украины.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|09.10.17
|10.10.17
|09.10.17
|10.10.17
|09.10.17
|10.10.17
|3 месяца
|13.25
|13.47
|2.50
|2.63
|1.45
|1.56
|6 месяцев
|14.14
|14.30
|3.15
|3.29
|2.17
|2.29
|9 месяцев
|14.26
|14.29
|3.34
|3.55
|2.39
|2.62
|12 месяцев
|14.40
|14.53
|3.77
|3.91
|2.73
|2.85
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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