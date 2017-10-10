МВФ улучшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса Украины в 2017 г.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует дефицит текущего счета платежного баланса Украины в 2017 году на уровне 3,3% валового внутреннего продукта (ВВП), сообщается в обнародованном во вторник обзоре мировой экономики (World Economic Outlook).

В опубликованном в мае обзоре экономик центральных, восточных и юговосточных стран Европы (CESEE Outlook) МВФ прогнозировал соответствующий показатель на уровне 3,6% ВВП.

В то же время Фонд несколько ухудшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса на 2018 год - до 3% с 2,9% ВВП и ожидает, что в 2019 году этот показатель не изменится.

Прогноз роста ВВП Украины в 2017 и 2018 годы сохранен на уровне 2% и 3,2% соответственно. В 2019 году МВФ ожидает рост экономики Украины на 4%.

МВФ также подтвердил прогноз инфляции в Украине на уровне 10% в 2017 году и на уровне 7% - в 2018 году.

Как сообщалось, Всемирный банк оставил без изменения прогноз роста экономики Украины в 2017-2019 годы на уровне 2%, 3,5% и 4% соответственно.

