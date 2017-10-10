Появилась первая христианская криптовалюта Christ coin

Английская компания Life Change создала первую в мире христианскую криптовалюту «Христкоин» или «Коин Христа», заявив, что люди смогут заработать через благотворительность и религиозные практики, сообщает World Religion News.

Пока не уточняется о каких суммах говорят создатели криптовалюты, но уже известно, что желающие заработать смогут сделать это на публичном чтении Библии, добровольческих акциях и участии в церковных мероприятиях.

Создатели христианской криптовалюты призывают верующих оставить свой след в мире, поддерживая гуманитарную деятельность, инвестируя в криптовалюту, получая дополнительный доход и поддерживая свою церковь через десятины и пожертвования. Надо отметить, что бурного энтузиазма премьера с «Коином Христа» не вызвала.