Объем торгов долларом на межбанке 9 октября уменьшился на $71,2 млн до $136,9 млн

В понедельник, 9 октября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 71,2 млн долларов по сравнению с 9 октября до 136,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 95,1 млн долларов по сравнению с 9 октября до 159,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,1%, или на 404 млн долларов до 8,367 млрд долларов по сравнению с августом.

Курс доллара на межбанке после укрепления в пятницу на 6 коп. в понедельник укрепился на 20 коп. до 26,52 UAH/USD.