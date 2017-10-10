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Глава Mastercard грубо отозвался о биткоин
09:44 10.10.2017 |
Генеральный директор Mastercard Аджай Банга крайне негативно высказался по поводу криптовалют, назвав их «мусором».
Цифровые валюты - это потенциальный конкурент такой компании, как Mastercard. Поэтому неудивительно, что когда генерального директора Mastercard попросили высказать свое мнение относительно криптовалют, он продемонстрировал крайне негативный настрой.
Валюта - разрушитель
Цифровые валюты меняют традиционный финансовый рынок, причем так радикально, что для многих эти изменения больше похожи на разрушения. Такого мнения придерживается большинство традиционных инвесторов.
Справедливости ради нужно отметить, что Банга не отвергает полностью идею валюты основанной на блокчейн. Однако, он считает, что это имеет право на существование только в том случае, если поддерживается правительством.
Если правительство создаст цифровую валюту, мы найдем способ адаптироваться. Мы предоставим решения для перевода валюты от клиента к продавцу. Цифровые национальные валюты поддерживаемые государством - это интересно, а вот негосударственные криптовалюты - это полный хлам.
Привычная риторика
В высказываниях Банги про биткоин не прозвучало ничего нового. К недостаткам криптовалют он отнес высокую волатильность и тот факт, что криптовалюты пользуются большой популярностью у хакеров разных мастей.
Представим, что я хочу купить бутылку воды и заплатить в биткоинах. Сегодня определенной суммы в биткоинах мне будет достаточно чтобы приобрести 1 бутылку, завтра две, а послезавтра - 9000, но деньги так не работают. Любая валюта нуждается в стабильности и прозрачности, иначе вся мировая преступность начнет использовать эту валюту. Почему хакеры предпочитают брать выкуп в биткоинах? Почему Китай так давит на рынок криптовалют?
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