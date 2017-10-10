Китайские ICO мигрируют в Японию

После запрета ICO в Китае, крупнейшая площадка по обмену биткоинов в Японии, Coincheck, получила сотни запросов от китайских стартапов по поводу перевода к ним своих токенов.

Глава Coincheck по международному развитию, Кагаяки Кавабата, заявил:

«Мы получаем сотни запросов от стартапов из Китая и других стран с просьбой принять их токены после того, как китайское правительство запретило ICO».

Вкратце напомним, что в начале сентября Китай запретил проведение ICO в стране, считая их незаконной формой сбора средств. 28 сентября Корея последовала примеру Китая, выпустив аналогичный радикальный запрет на всю деятельность, связанную с ICO. В тот же день финансовый регулятор Японии предоставил лицензии одиннадцати криптовалютным биржам. В Японии для криптовалют и запуска стартапов климат гораздо более дружелюбный, и японские биржи готовы принять тоены китайских ICO - разумеется, не всех.

«Если китайские токены смогут соответствовать установленным критериям, то Япония станет отличным местом для их размещения»- добавил Кавабата.

Coincheck тщательно проверяет все поступающие к ним запросы, так как нужно убедиться, что ICO является надежным.

Япония сейчас борется с Южной Кореей за звание крупнейшеего мирового рынка по торговле биткоинами. При этом, торговая площадка Coincheck занимает около четверти всех операций с биткоинами в Японии, значительно отставая от лидера Bitflyer.