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Курс евро ускорил рост к доллару 9 октября на фоне данных макростатистики
20:34 09.10.2017 |
Евро продолжает дорожать к доллару в понедельник вечером после публикации статданных по индексу доверия инвесторов и индексу экономических ожиданий в еврозоне в октябре, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.27 EET курс евро к доллару рос до 1,1755 доллара за евро с 1,1732 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене рос до 112,7 иены за доллар со 112,62 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 93,7 пункта.
Как сообщила ранее в понедельник исследовательская группа Sentix, индекс доверия инвесторов в зоне евро в октябре вырос до 29,7 пункта с 28,2 пункта в сентябре, поднявшись до максимальной отметки с июля 2007 года.
Индекс текущих экономических условий в еврозоне в октябре также вырос - до 41,8 пункта с 39,8 пункта в сентябре, индекс экономических ожиданий поднялся до 18,3 пункта с 17,3 пункта месяцем ранее.
Кроме того, поддержку евро оказали позитивные данные из Германии. По сообщению министерства экономики и технологий страны, объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в августе вырос на 2,6% по сравнению с июлем. При этом эксперты ожидали роста индикатора только на 0,7%.
Поскольку ближайшие дни не ожидается большое количество статистики, внимание трейдеров будет направлено на заседания руководства МВФ, Всемирного банка и Института международных финансов, которые пройдут на этой неделе, отмечают аналитики "СбербанкSBER -0,08% КИБ". В ходе заседаний ожидаются выступления и дискуссии с участием многих представителей ведущих центральных и частных банков, а также финансистов.
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