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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 06.10.2017
10:45 09.10.2017 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|04.10
|11.0809
|-
|-
|-
|-
|11.6451
|12.9375
|-
|-
|-
|05.10
|11.3160
|-
|-
|-
|-
|11.5410
|12.5376
|-
|-
|-
|06.10
|11.3058
|-
|-
|-
|-
|-
|12.9643
|-
|-
|-
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
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