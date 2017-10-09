Объем торгов долларом на межбанке 6 октября увеличился на $4,2 млн до $208,1 млн

В пятницу, 6 октября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 4,2 млн долларов по сравнению с 5 октября до 208,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 18,6 млн долларов по сравнению с 5 октября до 254,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,1%, или на 404 млн долларов до 8,367 млрд долларов по сравнению с августом.

Курс доллара на межбанке после снижения в четверг на 2 коп. в пятницу снизился на 6 коп. до 26,72 UAH/USD.