Финансовые новости
- |
- 09.10.17
- |
- 21:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Bitfinex объявила, что поддержит SegWit2X
10:27 09.10.2017 |
Одна из крупнейших криптовалютных бирж мира - гонконгская Bitfinex уведомила пользователей, что не будет выступать в поддержку той или иной версии биткоина в следствие хардфорка Segwit2x.
Руководство Bitfinex приняло решение предоставить пользователям доступ к обоим цифровым активам. То есть, пользователи получат эквивалентное количество соответствующих альтернативных токенов.
По мнению представителей Bitfinex, вероятность активации предложения Segwit2x высока. Если хардфорк состоится, торговые операции приостанавливаться не будут - все рынки продолжат работать в режиме 24/7/365. Текущая версия биткоина останется под привычным для всех тикером BTC. Что касается полученной в результате хардфорка альтернативы биткоина, то ей будет присвоен тикер B2X.
В целях обеспечения сохранности средств клиентов, в период хардфорка Bitfinex приостановит возможности депонирования и вывода как BTC, так и B2X. По мнению администрации торговой площадки, эти ограничения продлятся не менее 24 часов.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рост цен производителей в Украине в сентябре ускорился до 1,6%, в годовом измерении замедлился до 22,4% – Госстат
|Инфляция в сентябре подскочила до 2% и в годовом измерении ускорилась до 16,4% - Госстат
|НБУ и Минфин провели репрофайлинг ОВГЗ в портфеле Нацбанка
|Ополченцы в законе. Зачем Путину личная гвардия из боевиков Донбасса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Вторая неделя октября началась на межбанке с резкого удешевления доллара
|Курс евро ускорил рост к доллару 9 октября на фоне данных макростатистики
|Задолженность Фонда гарантирования вкладов перед НБУ с начала года сократилась на 25%
|НБУ и Минфин провели репрофайлинг ОВГЗ в портфеле Нацбанка
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 9 октября составил 26,5517 грн
|Депозитные ставки для физлиц 09.10.17
Это интересно
|Голосовой помощник Alexa позволяет частично управлять автомобилями Nissan
|Airbus подтверждает намерение в будущем году приступить к летным испытаниям воздушного такси CityAirbus
|В Samsung изобретено рулевое колесо со встроенными дисплеями
|Близ Дубая хотят построить прототип марсианской колонии за $140 миллионов
|Toyota построила спорткар с «механическим» «автоматом»
|Skoda оказалась слишком успешной для Volkswagen
|Новый тренд: лыжники-миллионеры арендуют… горы