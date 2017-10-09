Coinbase объявила, что поддержит SegWit2X

Популярная криптовалютная биржа Coinbase объявила, что она будет поддерживать обе версии биткоин: SegWit и SegWit2X, в том случае, если хардфорк в ноябре все-таки произойдет.

Coinbase будет хранить средства пользователей в обоих сетях и как только подтвердит что обе они безопасны, предоставит доступ к обеим валютам.

Ранее, Чарли Ли основатель Litecoin и бывший технический директор Coinbase высказал мнение, что компания поведет себя именно таким образом, в противном случае она стала бы уязвимой для судебных исков.

Coinbase будет поддерживать обе влюты

Coinbase объявила об этом 6 октября, всего за месяц до запланированного хардфорка.

Клиенты у которых во время форка будут средства на счету в Coinbase получат доступ к обеим валютам образовавшимся в результате форка.

От клиентов не требуется никаких действий, все их средства будут в полной сохранности в Coinbase до, во время и после форка.

Пользователи смогут снимать средства после того, как Coinbase убедится в том, что обе сети «надежны и стабильны». В сообщении в блоге говорится, что вывод денег станет доступен через несколько дней после форка, но если в какой-то из сетей возникнут проблемы, то процесс может затянуться.

Такое заявление полностью повторяет заявление сделанное накануне 1-го августа, перед появлением Bitcoin Cash. Еще тогда компания заявила, что она работает «по принципу, что наши клиенты должны в максимальной степени выиграть от форков или других неожиданных событий».

Форки и цена на биткоин

Форки негативно влияют на цену на криптовалюту номер один. Во-первых накануне таких событий волатильность повышается в несколько раз, как показали события первого августа. А во-вторых, ценой на валюты после форков достаточно легко манипулировать, например распродавая все запасы вновь появившейся валюты.

Если в ноябре ситуация будет разворачиваться аналогичным образом, то накануне форка цена скорее всего будет серьезно колебаться и будет находится ниже своего обычного уровня, а вот что будет происходить после форка - неизвестно так как многое зависит от поддержки сообщества.