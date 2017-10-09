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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Цена золота растет 9 октября на геополитической неопределенности

 

Золото растет в цене в понедельник утром на опасениях новых ядерных испытаний со стороны КНДР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.49 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 8,81 доллара, или на 0,69% - до 1283,7 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,93% - до 16,95 доллара за унцию.

В конце прошлой недели член комитета ГД РФ по международным делам Антон Морозов, который находился с рабочим визитом в КНДР, сообщил, что Пхеньян решительно настроен продолжать ракетные испытания. Ракетный запуск, по мнению властей КНДР, может достичь территории западного побережья США, заявил Морозов. Месяцем ранее КНДР уже производила запуск баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

Несмотря на то, что министерство обороны США не комментирует это сообщение, так как "оно касается разведки", инвесторы предпочитают активно скупать золото как надежный актив в случае геополитической неопределенности.

Кроме того, увеличению стоимости актива способствуют данные о росте почасовой заработной платы на 74 цента, или на 2,9%, в США в сентябре. Позитивные данные статистики внушают инвесторам уверенность в повышении процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на декабрьском заседании регулятора.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.
По материалам: ПРАЙМ
 

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