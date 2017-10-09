Долларовый индекс стабилен 9 октября, фунт дорожает к доллару и евро

Долларовый индекс ICE стабилизировался в понедельник на фоне низких объемов торгов в Азии и США.

Вместе с тем фунт стерлингов дорожает по отношению к большинству мировых валют на слухах о возможных перестановках в британском правительстве, сообщает агентство Bloomberg.

Курс евро к 15:25 EET поднялся до $1,1745 с $1,1730 на закрытие предыдущей североамериканской сессии. Курс доллара относительно иены стабилен - 112,68 иены против 112,65 иены в прошлую пятницу.

Торговые площадки Японии закрыты в понедельник в связи с государственным праздником. В США отмечают День Колумба, торги акциями и валютами ведутся в обычном режиме, но рынки облигаций закрыты.

Предстоящая неделя полна важных событий. Например, в среду выйдет протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), однако, как считает главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди, он вряд ли что-то прояснит, поскольку Федрезерву осталось недолго работать в нынешнем составе. В ближайшие недели президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит членов новой команды, включая главу ЦБ.

Фунт поднялся на 0,7% к евро, до 89,18 пенса, и на 0,8% к доллару, до $1,3169, на сообщениях о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попробует укрепить свои позиции за счет перестановок в кабинете министров. Кроме того, статуправление Великобритании пересмотрело данные о затратах на рабочую силу в I полугодии, что также оказало поддержку фунту.

JPMorgan Chase & Co. в понедельник улучшил прогнозы для фунта и австралийского доллара. По оценкам аналитиков JPMorgan, Банк Англии повысит процентные ставки в ноябре на 25 базисных пунктов (б.п.), и поднимет стоимость кредитования еще дважды в 2018 году. Вместе с тем Резервный банк Австралии "не будет снижать процентные ставки на 50 б.п., как предполагалось ранее", отмечают эксперты.

В частности, к концу сентября 2018 года фунт будет стоить $1,36, а не $1,34, как предполагалось в середине сентября, прогнозирует JPMorgan.

Курс турецкой лиры рухнул в ходе торгов на 2,8% - до 3,7192 за доллар, на фоне конфликта между Анкарой и Вашингтоном.

Посольство США в Анкаре и, соответственно, посольство Турции в Вашингтоне прекратили визовое обслуживание граждан двух стран, о чем официально сообщили дипломатические ведомства.

Ранее сообщалось, что сотрудник генконсульства Соединенных Штатов в Стамбуле Метин Топуз, гражданин Турции, был арестован по обвинению в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, находящимся в США, и его организацией.

По мнению Анкары, проповедник несет ответственность за попытку военного переворота в Турции в прошлом году. Вашингтон оставил без внимания требования Турции о его выдаче.