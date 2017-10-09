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Хедж-фонды зарабатывают на ICO с помощью флиппинга
09:27 09.10.2017 |
В последние месяцы первичные предложения токенов (ICO) пользуются большой популярностью, в том числе ими интересуются инвестиционные фонды, которые уже делали крупные вложения в криптовалютную отрасль и стартапы. Согласно данным сайта Coinschedule, при помощи ICO 153 проекта смогли привлечь внушительную сумму в 2.3 миллиарда долларов. По мнению экспертов, заметными участниками ICO являются венчурные фонды.
К основным фондам, инвестирующим средства в ICO, принадлежат Blockchain Capital, Pantera Capital и Polychain Capital. Предположительно, эти три фонда инвестировали 50 миллионов долларов в предварительную продажу токенов Kin.
В большинстве случаев, стартапы предоставляют фондам и крупным инвесторам скидки, которые могут достигать 30% от цены токена на ICO. Такая практика получила название «флиппинга» (flipping - перекидывание) - процесса, при котором фонды быстро продают свои токены сразу же после того, как они выходят на соответствующий объем торгов. Тем не менее, большинство фондов заявляют, что планируют придержать свои инвестиции на долгосрочный период.
Время для регулирования
В последнее время регуляторы активизировались и начали выпускать предупреждения для инвесторов о мошеннических продажах токенов, целью которых является хищение и растрата привлеченных средств. Регулирующие органы Китая и Южной Кореи запретили проведение локальных ICO и собираются взимать штрафы с их участников. В июле этого года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала предупреждение для всех инвесторов, однако пока она не ввела официальных мер регулирования продаж токенов.
Председатель SEC Джей Клейтон (Jay Clayton) заявил:
«Я буду шокирован, если вы не обнаружите в пространстве ICO мошеннических схем. Меня беспокоит то, что может случиться с розничными инвесторами в этой области».
Пока SEC планирует изучать существующий рынок ICO с целью лучшего его понимания. По мнению аналитиков и экспертов, в обозримом будущем SEC планирует ввести нормативно-правовую базу для ICO.
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