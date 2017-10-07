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Биткоин стал самой доходной криптовалютой по итогам третьего квартала
13:56 07.10.2017 |
Биткоин (Bitcoin) стал самой доходной криптовалютой по итогам третьего квартала, несмотря на ралли, которое ранее демонстрировали альткоины.
Среди топ-5 криптовалют по рыночной капитализации биткоин показал лучший результат: за июль-сентябрь он подорожал на 74%. Отмечается также, что Bitcoin cash не учитывался в рейтинге, поскольку возник лишь в августе.
Остальные альткоины из первой пятерки показали не столь впечатляющие результаты. Согласно Coinmarketcap.com, за третий квартал они либо подешевели, либо незначительно выросли (перечисление идет в порядке убывания объема капитализации):
* Ethereum подорожал с $282,32 до $302,04 (+8%);
* Ripple подешевел с $0,26 to $0,19 (-26,9%);
* Litecoin подорожал с $40,4 до $55,1 (+36,5%).
Третий квартал резко отличился от второго: инвесторы перешли от альткоинов обратно к биткоину (для сравнения: во втором квартале рост Ethereum составил более 500%, а Ripple - 1400%).
«Рынок увидел в альткоинах риск. Решив, что они переоценены, инвесторы вернулись к биткоину как к более разумному активу», - отметил Чарли Хейтер, глава портала CryptoCompare.
Тем не менее некоторые альткоины все же продемонстрировали ралли и в третьем квартале. Так, Dash, который не входит в топ-5 валют по капитализации, показал рост на 82%.
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