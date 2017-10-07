Биткоин стал самой доходной криптовалютой по итогам третьего квартала

Биткоин (Bitcoin) стал самой доходной криптовалютой по итогам третьего квартала, несмотря на ралли, которое ранее демонстрировали альткоины.

Среди топ-5 криптовалют по рыночной капитализации биткоин показал лучший результат: за июль-сентябрь он подорожал на 74%. Отмечается также, что Bitcoin cash не учитывался в рейтинге, поскольку возник лишь в августе.

Остальные альткоины из первой пятерки показали не столь впечатляющие результаты. Согласно Coinmarketcap.com, за третий квартал они либо подешевели, либо незначительно выросли (перечисление идет в порядке убывания объема капитализации):

* Ethereum подорожал с $282,32 до $302,04 (+8%);

* Ripple подешевел с $0,26 to $0,19 (-26,9%);

* Litecoin подорожал с $40,4 до $55,1 (+36,5%).

Тре­тий квар­тал резко от­ли­чил­ся от вто­ро­го: ин­ве­сто­ры пе­ре­шли от альт­ко­и­нов об­рат­но к бит­ко­и­ну (для срав­не­ния: во вто­ром квар­та­ле рост Ethereum со­ста­вил более 500%, а Ripple - 1400%).

«Рынок уви­дел в альт­ко­и­нах риск. Решив, что они пе­ре­оце­не­ны, ин­ве­сто­ры вер­ну­лись к бит­ко­и­ну как к более ра­зум­но­му ак­ти­ву», - от­ме­тил Чарли Хей­тер, глава пор­та­ла CryptoCompare.

Тем не менее неко­то­рые альт­ко­и­ны все же про­де­мон­стри­ро­ва­ли ралли и в тре­тьем квар­та­ле. Так, Dash, ко­то­рый не вхо­дит в топ-5 валют по ка­пи­та­ли­за­ции, по­ка­зал рост на 82%.