CEO BlackRock: Нет смысла в биткоин ETF

Исполнительный директор крупнейшего в мире распорядителя активов заявил, что он не видит смысла в создании биржевых инвестиционных фондов, привязанных к биткоину.

В разговоре с Bloomberg Марк Вайдман, являющийся главой по iShares и индексным инвестициям BlackRock, поделился своим мнением по поводу криптовалютных ETF. Уже несколько компаний пытались запустить подобные продукты, но по сей день SEC отказывает им, ссылаясь на неподготовленность рынка к работе с такими инструментами.

Вайдман считает, что у таких ETF нет будущего, при этом отмечает, что он бы порекомендовал своим клиентам другие ETF, которые уже предлагает его компания, и что биткоин в этот список не входит.

«В любом случае я не вижу особого смысла в биткоин-ETF, потому что мы сейчас говорим о торговых продуктах, доступ к которым ограничен. Если биткоин когда-нибудь и добьётся успеха, не моё дело, конечно, то я всё равно не буду рекомендовать его. Но если он добьётся успеха, с какой стати вы будете использовать ETF, чтобы работать с ним?» - сказал он.

Отметим, что Вайдман - не единственный представитель BlackRock, высказавшийся по поводу биткоина на этой неделе. CEO компании Ларри Финк заявил, что он твёрдо верит в потенциал криптовалют. При этом он отметил, что рыночные спекуляции и использование криптовалют для отмывания денег мешают реализации этого потенциала.