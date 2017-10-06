У биткоина появляется новый лидер: японская финансовая индустрия

Посредники, которых должны были вытеснить криптовалюты, устремились в бизнес майнинга. На фоне повышенного интереса японцев к биткоину и подобным валютам SBI Holdings, GMO Internet и другие компании рассчитывают превратить майнинг в крупный источник дохода.

Ранее интернет-гигант GMO объявил о том, что до конца 2017 года откроет своё первое майнинговое предприятие. При помощи 50.000 7-нм чипов GMO рассчитывает завладеть 6% рынка майнинга биткоина. Начальный объём инвестиций составил $90 млн.

С распространением биткоина и развитием его экосистемы награды для майнеров привлекают всё больше участников в этот бизнес. Однако, открытие майнингового предприятия сейчас требует серьёзных вложений на первых этапах. Содержание крупного майнинг-пула является необходимым условием для извлечения значительной выгоды из предприятия. В общей сложности на сегодняшний день майнеры зарабатывают $7,84 млн в день. За последние 2 года совокупный доход майнеров вырос в 10 раз.

Такое увеличение доходности майнинга привело к тому, что некоторые крупные традиционные компании Японии начали проявлять неподдельный интерес к этому виду бизнеса. В первую очередь они стремятся находить площадки за пределами Японии из-за высокой стоимости электроэнергии в стране.

В августе SBI сформировал новое майнинговое подразделение. Они планируют установить майнинговую базу за пределами Японии в регионе с более доступным электричеством. Monex, между тем, планирует выпустить собственную цифровую валюту и майнить её.

Кроме того, Япония собирается использовать ужесточение контроля за сферой криптовалют в Китае в собственных интересах. С момента запрета ICO и закрытия нескольких бирж криптовалют в Китае Япония выбивается в лидеры по объёму торгов битокином и другими криптовалютами. На фоне слухов о том, что Китай помимо прочего может запретить майнинг криптовалют, интерес Японии к этому бизнесу усиливается.

Среди других преимуществ захвата значительной доли хеш-рейта для Японии можно отметить влияние на изменения в протоколе.

Все эти доводы объясняют интерес японских компаний к майнингу. Они выбрали правильное время и очень скоро могут стать доминирующей силой на рынке майнинга биткоина.