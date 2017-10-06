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Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 40,38 млн гривен до 309,3 млрд гривен 6 октября
14:37 06.10.2017 |
Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 40,38 млн гривен до 309,34 млрд гривен 6 октября.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 360,572 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 6 октября сохранился на 2,799 млрд гривен, соответственно у других владельцев уменьшился на 9,56 млн гривен до 23,423 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 6 октября уменьшился на 49,94 млн гривен до 696,141 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 25.09
|695828,35
|362235,15
|307501,12
|23412,92
|2679,15
|на 26.09
|695992,18
|362235,15
|307827,57
|23251,50
|2677,95
|на 27.09
|696203,37
|362235,15
|308023,81
|23266,45
|2677,96
|на 28.09
|696633,44
|362235,15
|308255,77
|23367,62
|2774,90
|на 29.09
|696821,33
|362235,15
|308308,56
|23478,97
|2798,66
|на 02.10
|697038,85
|362235,15
|308732,55
|23271,56
|2799,59
|на 03.10
|697277,45
|362230,94
|308960,99
|23286,35
|2799,17
|на 04.10
|697459,64
|362230,94
|309229,37
|23200,48
|2798,85
|на 05.10
|696191,47
|360572,68
|309386,13
|23433,00
|2799,66
|на 06.10
|696141,53
|360572,68
|309345,75
|23423,44
|2799,66
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