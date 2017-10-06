В сентябре объем операций на межбанке увеличился на 5,1% до $8,4 млрд

В сентябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,1%, или на 404 млн долларов до 8,367 млрд долларов по сравнению с августом.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Объем операций по продаже безналичной иностранной валюты в сентябре составил 4 183 млн долларов (в августе - 3 982 млн долларов), а объем операций по покупке инвалюты - 4 183 млн долларов (в августе - 3 982 млн долларов).

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 18,95%, или на 1,3 млрд долларов до 7,964 млрд долларов по сравнению с июлем.