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Курсы валют по карточным операциям на 6 октября
11:26 06.10.2017 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 6 октября 2017г.
|курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.8000
|27.1739
|31.4000
|31.9489
|4.5000
|4.8000
|ОТП Банк
|26.8500
|27.0500
|31.4700
|31.7000
|Уникредитбанк (Укрсоцбанк)
|26.6500
|27.0500
|31.2000
|31.8000
|Ощадбанк
|26.8000
|27.2500
|31.1000
|32.0000
|3.6500
|4.7000
|Креди Агриколь Банк
|26.7000
|26.9900
|31.1000
|31.7500
|Укрэксимбанк
|26.6000
|27.0300
|31.1800
|31.6700
|Райффайзен Банк Аваль
|26.6667
|27.1000
|31.5457
|32.0000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
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