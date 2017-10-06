Объем торгов долларом на межбанке 5 октября уменьшился на $5,3 млн до $203,9 млн

В четверг, 5 октября, объем продажи долларов США на межбане уменьшился на 5,3 млн долларов по сравнению с 4 октября до 203,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 8,4 млн долларов по сравнению с 4 октября до 235,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 18,95%, или на 1,3 млрд долларов до 7,964 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанке после роста в среду на 8 коп. в четверг снизился на 2 коп. до 26,78 UAH/USD.