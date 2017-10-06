Война против биткоина: пример Китая заразителен?

То, что они признают криптовалюту, которая ослабляет их контроль над такой фундаментальной вещью, как управление деньгами, еще раньше казалось маловероятным. Тем не менее Китай стал крупнейшим в мире рынком биткоинов как в торговле, так и майнинге.

Но удивительный успех биткоина в Китае, похоже, приближается к концу. Объявленные в прошлом месяце многочисленные запреты четко указывают на то, что биткоину и всем другим цифровым валютам больше не рады на территории Поднебесной.

Некоторые надеются, что запреты временные. Китайское правительство в конце концов провозгласило амбициозную цель - сделать КНР лидером технологии блокчейн, являющейся неотъемлемой частью биткоина. Но все выглядит так, что чиновники в ближайшем будущем лишь ужесточат контроль над еще сохранившимися в Китае бастионами криптовалюты.

Биткоин находится в непростой ситуации в Поднебесной с февраля или когда центральный банк страны, который пытается остановить незаконный вывод капитала, приказал фондовым биржам приостановить операции по криптовалютам, до тех пор пока они не проведут идентификацию своих клиентов.

Доля Китая в глобальной торговле биткоинов рухнула с более чем 90% до примерно 10%.

После того как торговля биткоинов обвалилась, внимание властей переключилось на другие криптовалюты и их "родственников", криптомонеты. Они выпускаются в рамках первичных размещений криптомонет (Initial Coin Offerings или ICO) и позволяют стартапам привлечь необходимые средства.

Однако 4 сентября китайские регуляторы запретили ICO, назвав их формой незаконного привлечения денег. И это стало предзнаменованием еще более жесткого шага, приказа о закрытии всех площадок по обмену виртуальной валюты до конца месяца.

Пока неясно, почему правительство пошло на это именно сейчас, но все последние действия соответствуют проводимой в течение года кампании по снижению финансовых рисков. Имея биткоин, который все больше похож на пузырь, а также приближающийся съезд Коммунистической партии (проводимый раз в пять лет), стабильность для Пекина как никогда важна, уверен британский журнал The Economist.

Глобальные рынки криптовалют первоначально крайне негативно отреагировали на жесткие меры Китая. На новость о запрете ICO цена биткоина рухнула на 35%. Правда затем она восстановилась на более чем 20%. Многочисленная армия фанатов биткоина, похоже, не теряет в него веру.

Однако для инвесторов в Поднебесной закрытие площадок может оказаться смертельным ударом. Китайское правительство формально не запрещает отдельным гражданам владеть биткоинами, но они мало что могут делать с ними. Теоретически им все еще разрешается торговать частным образом, но ликвидность в этом случае намного меньше, чем на площадке.

Если они захотят переключится на биржи за границей, то могут столкнуться с запретом на вывод капитала. Более того, уже идут разговоры о том, что регуляторы могут заблокировать доступ к сайтам зарубежных торговых площадок.

Пока неясно, какими будут глобальные последствия от исчезновения китайского хаба биткоинов. Исключение такой крупной экономики из процесса, скорее всего, окажет негативный эффект. Но, судя по быстрому восстановлению цен на биткоины, инвесторы сейчас не очень сильно встревожены.

Дело в том, что угроза жестких шагов в Китае висела над рынком довольно долго.

Кроме того, если не будет китайских майнеров, появится больше места для других "добытчиков". Запрет в Китае может также сократить ряд управленческих проблем криптовалюты. Он снижает влияние китайских майнеров, которые давно не в ладах с западными разработчиками биткоина.

Наибольшая угроза в том, что примеру Китая могут последовать другие страны. Регуляторы по всему миру давно с опаской следят за ростом популярности виртуальной валюты.

В Америке на прошлой неделе Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку объявила о создании киберподразделения, среди задач которого борьба с нарушениями на рынке цифровых валют.

В Японии, которая еще недавно считалась раем для криптовалют, Агентство финансовых услуг с октября начнет "особо внимательно" следить за площадками виртуальных денег. Австралия, Канада и Европа также обсуждают возможное ужесточение правил.

Китай, таким образом, может продолжить формировать тренды в мире криптовалют, но демонстрации подобного лидерства сторонники биткоинов меньше всего рады.