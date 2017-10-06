Золото 6 октября торгуется в минусе в ожидании статистики по рынку труда в США

Золото дешевеет в пятницу утром в ожидании статистики из США по рынку труда за сентябрь, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.30 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,99 доллара, или на 0,23% - до 1270,23 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,11% - до 16,62 доллара за унцию.

Участники рынка ожидают публикации статистики из США по рынку труда в стране. По прогнозам экспертов, безработица в США в сентябре сохранилась на уровне августа в 4,4%, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 90 тысяч, а почасовая заработная плата выросла на 0,2% в годовом выражении. Данные станут известны в пятницу.

Данные по рынку труда США являются одним из факторов, который учитывает Федеральная резервная система (ФРС) при принятии решения по процентной ставке.

В то же время поддерживает оптимизм трейдеров относительно перспектив повышения ставки информация о существенном снижении дефицита торгового баланса США в августе. В четверг Бюро экономического анализа министерства торговли страны сообщило, что дефицит сократился на 1,3 миллиарда долларов, до 42,4 миллиарда долларов. Ожидалось, что этот показатель в августе опустился до 42,7 миллиарда долларов.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.