Фунт дешевеет на фоне политической неопределенности

Курс фунта стерлингов к доллару опускается в четверг днем, инвесторы отыгрывают выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на съезде Консервативной партии, свидетельствую данные торгов.

По состоянию на 12.59 EET курс фунта стерлингов к доллару уменьшался на 0,39%, до 1,3195 доллара за фунт. Курс евро к доллару увеличивался до 1,1764 доллара за евро с 1,1761 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 112,62 иены за доллар со 112,75 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,02%, до 93,47 пункта.

В ходе выступления с большой речью на съезде Консервативной партии в Манчестере ранее на этой неделе, Тереза Мэй извинилась перед Консервативной партией за провал на всеобщих выборах в июне. Мэй инициировала проведение внеочередных всеобщих выборов, чтобы укрепить свои позиции в парламенте в преддверии начала переговоров по Brexit. Вместо этого Консервативная партия утратила абсолютное большинство в парламенте.

Трейдеры находятся в ожидании статданных по рынку труда США. Так, позднее в четверг министерство труда США опубликует данные по числу заявок на пособие по безработице в стране. По мнению экспертов, за неделю, завершившуюся 30 сентября, число заявок снизилось на 7 тысяч по сравнению с предыдущей неделей и составило 265 тысяч. В пятницу министерство опубликует данные по уровню безработицы в США. Аналитики прогнозируют, показатель в сентябре сохранился на уровне августа в 4,4%.

Позднее в четверг рынок ожидает публикации протокола последнего заседания ЕЦБ. По итогам заседания в сентябре регулятор сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Решения совпали с прогнозами. Глава ЕЦБ Марио Драги сообщил после заседания, что регулятор может принять решения о будущем программы выкупа активов с рынка (QE) в октябре текущего года.