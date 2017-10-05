Нацбанк упростил перевод валюты за границу

Национальный банк отменил требование к банкам, действовавшее с сентября 2014 года, предоставлять ему скан-копии документов, на основании которых они осуществляли анализ финансовых операций своих клиентов.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"НБУ продолжает дерегуляцию операций на валютном рынке. Очередные шаги коснулись анализа операций юридических и физических лиц - клиентов банков по приобретению и перечислению за границу валюты", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о скан-копиях:

выписок клиентов и копий документов, являющихся основанием для осуществления операций, кроме решения эмитента о выплате дивидендов иностранному инвестору.

выводов по каждому договору, анкет клиентов и других документов, относительно принятых банком мер при осуществлении анализа и проверки информации о финансовых операциях и их участников.

"Отмена требования предоставлять скан-копии документов освободит значительные материальные и технические ресурсы банковских учреждений и будет способствовать эффективному, риск-ориентированному подходу банков к осуществлению анализа финансовых операций клиентов", - уверяют в НБУ.

"Поскольку Нацбанк уполномочил банковские учреждения самостоятельно выявлять рисковые финансовые операции клиентов и предоставил банкам для этого соответствующие инструменты, они без вмешательства НБУ будут предотвращать рисковую деятельность и эффективно управлять рисками", - говорится в сообщении.