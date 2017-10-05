Эксперты видят риск для рынка золота в дальнейшем повышении ставки ФРС при низкой инфляции

Подъем цен на золото, отмечавшийся в этом году до начала сентября, сменился спадом, и эксперты не слишком оптимистичны в отношении дальнейших перспектив этого рынка.

В частности, они указывают на риски, связанные с возможностью очередного повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) при сохранении низкой инфляции, пишет газета Financial Times.

Золото подорожало на 15% за период с начала года по 8 сентября, когда цена драгметалла достигла 1358,8 доллара за унцию. Однако с этого момента стоимость золота снизилась уже почти на 6%, что, по мнению экспертов, связано с улучшением настроя инвесторов после объявления президентом США Дональдом Трампом деталей планируемой налоговой реформы.

Позитивный настрой инвесторов после избрания Д.Трампа президентом США поддержал рынки акций и облигаций, однако цена золота с момента президентских выборов в ноябре 2016 года по конец прошлого года упала на 10%.

Планирующееся Федрезервом повышение базовой процентной ставки, несмотря на сохраняющуюся слабость инфляции в США, может оказаться еще более опасным фактором для рынка золота, полагают аналитики.

"В последние 40 лет подъем американским Центробанком ставки при низкой инфляции считался "медвежьим" фактором", - отмечает аналитик Bank of America Merrill Lynch Майкл Уидмер.

Председатель Федрезерва Джанет Йеллен на прошлой неделе предупредила о рисках "слишком медленного" ужесточения кредитно-денежной политики, признав, при этом, сохранение "существенной неопределенности" относительно перспектив инфляции.

Индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy) в августе текущего года увеличился лишь на 1,3% в годовом выражении, причем его рост замедлился с июльских 1,4%. Таким образом, инфляция по-прежнему далека от целевого уровня Федрезерва, составляющего 2%.

Низкая инфляция ослабила спрос на золото в качестве инструмента хеджирования рисков роста цен, а повышение процентных ставок еще больше сократит привлекательность драгметалла, поскольку вложения в золото не предусматривают доходности, отмечают эксперты.

Таким образом, дальнейшее направление рынка золота зависит от двух факторов - способности президента США добиться принятия Конгрессом налоговой реформы и дальнейшей политики Федрезерва.

Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее подъема американским Центробанком в декабре текущего года оценивается рынком в 70%.

"Падение стоимости золота в сентябре совпало с ростом ожиданий повышения ставки Федрезервом на декабрьском заседании", - отмечает аналитик UBS Джони Тевес.

Это подтолкнуло спекулянтов на нью-йоркской площадке Comex оказаться от ставок на рост цен на золото впервые за 10 недель, говорит эксперт.

Некоторые эксперты полагают, что снижение цен на золото может оказаться недолгим, даже, если Федрезерв поднимет ставку в декабре.

"Скорость нормализации кредитно-денежной политики американским Центробанком останется низкой", - говорит аналитик консалтинговой компании Metals Focus Нейл Медер.

Согласно оценкам Metals Focus, средняя цена золота, составляющая в 2017 году $1252 за унцию, в 2018 году увеличится до 1400 доллара за унцию.

Стоимость золота с немедленной поставкой на торгах в четверг выросла на 0,3% - до $1278,48 за унцию.