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Остатки средств на корсчетах банков 05.10.17
11:02 05.10.2017 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|3 октября
|42169.8
|4 октября
|43082.4
|5 октября
|41419.5
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 5 октября - 26,808805 грн/$1.
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