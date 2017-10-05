Объем торгов долларом 4 октября на межбанке увеличился на $35,3 млн до $209,2 млн

В среду, 4 октября, объем продажи долларов США на межбане увеличился на 35,3 млн долларов по сравнению с 3 октября до 209,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 25,4 млн долларов по сравнению с 3 октября до 244 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 18,95%, или на 1,3 млрд долларов до 7,964 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанке после роста во вторник на 9 коп. в среду поднялся на 8 коп. до 26,80 UAH/USD.



