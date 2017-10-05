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Исполнительный директор BlackRock Inc. заявил, что криптовалюты используются для отмывания денег
09:47 05.10.2017 |
Генеральный директор крупнейшей в мире (с активами под управлением в $5,7 трлн) управляющей компании BlackRock Лоуренс Финк заявил о том, что, несмотря на большой потенциал, рассматривает текущее использование криптовалют как "платформы для отмывания денег".
В своем интервьютелеканалу Bloomberg глава BlackRock фактически присоединился к целому ряду представителей западного финансового истеблишмента, которые негативно оценивают текущее состояние криптовалют.
Финк также отметил, что в случае создания некоей мировой криптовалюты, которая получила бы широкое признание и активно использовалась, финансовая система на основе такой валюты имела бы серьезные уязвимости перед киберпреступниками.
- Что вы думаете о биткоине и криптовалютах? BlackRock участвует в каких-либо проектах, которые связаны с ними?
- Во-первых, я верю в том, что технология блокчейн может нам пригодиться. Мы уже ведем частный проект по использованию этой технологии в ряде операций с нашими клиентами. Я думаю, что для систематизации сделок это очень неплохая технология. Что касается криптовалют - я верю в большой потенциал возможностей, которые они имеют, возможности в этом плане просто огромны.
Но на текущий момент криптовалюты - это скорее больше спекулятивная платформа. Люди спекулируют на стоимости криптовалют. И в целом, на мой взгляд, текущая повышенная активность вокруг криптолюват показывает, как много в мире отмывается денег, как много денег люди пытаются перевести из одного места в другое. Я вижу, что на это есть спрос. Но давайте признаем: если бы действительно была создана глобальная цифровая валюта - в таком случае отмывание денег было бы остановлено. Все транзакции и суммы были бы идентифицированы, все можно было бы отследить.
Но здесь возникает другая проблема: как защитить такую систему от проблем киберпреступности? Если бы весь мир использовал подобную систему, она все равно была бы уязвима перед хакерами. Это большой системный риск.
- По вашему мнению, сейчас BlackRock может заняться какими-либо собственными проектами в создании цифровых валют?
- Наши клиенты не проявляют интереса к этому. Нам задают много подобных вопросов, но все-таки это больше по части венчурных проектов в плане использования технологии. Наши клиенты не просят нас использовать криптовалюты как некий класс активов.
- То есть криптовалюты пока не получили признания от институциональных клиентов?
- Нет. Как я уже говорил, криптовалюты сейчас - это скорее спекулятивная платформа, в особенности на азиатских рынках, и здесь очень силен элемент отмывания денег.
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Генеральный директор крупнейшей в мире (с активами под управлением в $5,7 трлн) управляющей компании BlackRock Лоуренс Финк заявил о том, что, несмотря на большой потенциал, рассматривает текущее использование криптовалют как "платформы для отмывания денег".
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