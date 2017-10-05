Золото слабо дорожает перед выходом статистики по безработице в США

Стоимость золота слабо растет в четверг в преддверии выхода статистики по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.41 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,15 доллара, или на 0,09%, до 1277,95 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,01%, до 16,62 доллара за унцию.

Позднее в четверг министерство труда США обнародует данные по числу заявок на пособие по безработице. Эксперты ожидают, что показатель за неделю, завершившуюся 30 сентября, снизился на 7 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели и составил 265 тысяч.

Кроме того, инвесторы ожидают выхода данных по безработице в США в сентябре. По прогнозам, безработица сохранилась на уровне августа в 4,4%. Данные станут известны в пятницу.

Статистика по рынку труда США является одним из факторов, который учитывает Федеральная резервная система (ФРС) США при принятии решения по ставке. Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.