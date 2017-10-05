Курс доллара США слабо повышается 5 октября относительно основных мировых валют

Курс доллара в четверг демонстрирует слабое повышение относительно основных мировых валют.

Участники рынка ожидают данных о состоянии рынка труда США, которые будут опубликованы в пятницу, сообщает MarketWatch.

Евро торгуется утром в районе $1,1754 против $1,1759 на закрытие предыдущей сессии.

Курс евро находится сейчас около 132,53 иены по сравнению со 132,6 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 112,75 иены против 112,76 иены в среду.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повысился на 0,02% - до 93,51 пункта. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,07%.

Отчет отраслевой организации ADP Employer, опубликованный в среду, указал на рост числа рабочих мест в США в сентябре на 135 тыс., что стало минимальным месячным повышением с октября прошлого года. Это связано с последствиями ураганов "Харви" и "Ирма".

Министерство труда 6 октября обнародует официальную статистику по рынку труда за прошлый месяц. Аналитики в среднем прогнозируют, что количество рабочих мест в экономике увеличилось на 75 тыс., а безработица осталась на уровне 4,4%.

"Разочаровывающие показатели могут вызвать всплеск активности краткосрочных "медведей" и падение ICE U.S. Dollar до 93 пунктов, - полагает аналитик FXTM Лукам Отунуга. - Альтернативный сценарий: если на закрытие индекс превысит 93,7 пункта, это откроет путь наверх к 94 пунктам".

