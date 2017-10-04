Алгоритм сложности Bitcoin Cash остается весьма спорным

О Bitcoin Cash и его необычном алгоритме сложности майнинга сказано уже достаточно много. Очень часто сложность прыгает так, что майнинг альткойна становится чрезвычайно простым, а потом сложность опять подскакивает, и добыча блоков замедляется. Иногда сеть генерирует десятки блоков в час до очередного повышения сложности майнинга, что, в свою очередь, может привести к задержкам в сети. Спустя два месяца после появления, Bitcoin Cash так и не удалось стабилизировать хэшрейт, так как регулировка сложности осуществляется только в одном направлении, и майнеры продолжают «кататься на горках», то задирая, то сбрасывая сложность. В итоге, в блокчейне BCH создается больше блоков (а соответственно, и монет), чем за тот же период в Биткоине. А это приводит к ускорению инфляции и падению курса.

Архитектура EDA так и не заработала

Пожалуй, никто не станет сомневаться в том, что алгоритм регулировки сложности майнинга Bitcoin Cash представляет собой очень любопытное явление. Основанная на событиях архитектура EDA может очень быстро менять сложность майнинга. В большинстве случаев сложность понижается для того, чтобы ускорить сеть и обеспечить отсутствие просрочки. Как только мощность майнинга восстанавливается, сложность перенастраивается, а время между блоками увеличивается. Это очень важно, однако иногда может привести к необычным побочным эффектам.

Согласно скриншоту, опубликованному основателем Лайткойна Чарли Ли, иногда архитектура EDA может работать даже слишком хорошо. Фактически, размещенное им изображение демонстрирует 43 блока Bitcoin Cash, сгенерированных в течение одного часа. Несмотря на то, что это не всегда плохо, иногда такое положение выливается в проблему, учитывая то, что за это время в обращение было добавлено 600 BCH. Такое количество должно насторожить, так как беспорядочные изменения времени между блоками могут привести к достаточно серьезным последствиям.

Кроме того, «ускорение» блоков неизбежно приводит к повышению сложности майнинга. В этом случае время между блоками увеличится до нескольких часов, а это, мягко скажем, далеко от идеала. Определенно, Сатоси Накамото видел эволюцию сети биткоина по-другому. К счастью, EDA может изменяться разработчиками BCH, при условии, что такая необходимость возникнет.

Во всей этой ситуации очень важно учитывать одну вещь - каким образом она может повлиять на относительную доходность майнинга BTC и BCH. Низкая сложность делает майнинг BCH выгоднее майнинга BTC, то есть сеть биткоина будет периодически испытывать проблемы с мемпулом. В периоды высокой сложности BCH майнеры будут переключаться на майнинг биткоина, оставляя сеть BCH без поддержки. Более чем очевидно, что такая ситуация далеко не идеальна для обеих сетей.

Проблемы с алгоритмом майнинга Bitcoin Cash обсуждались уже не раз. На данный момент разработчики BCH не видят необходимости вносить какие-либо серьезные изменения, несмотря на некоторую хаотичность добычи блоков. Очевидно, что эта ситуация будет развиваться и дальше, ускоряя темп инфляции Bitcoin Cash. В результате, цена BCH продолжает сползать, хотя причин для паники пока не существует.

Планы Bitcoin Cash

Амори Сечет (также известный как «deadalnix»), ведущий разработчик клиента Bitcoin ABC, еще в начале сентября разъяснил свое видение будущего сети BCH, с тех пор существенно новой информации не появлялось. В беседе с Сечетом участвовали и другие сторонники и разработчики BCH, включая основателя Yours Райана Чарльза (Ryan X Charles), Криса Пэйсиа (Chris Pacia) из Openbazaar и ведущего разработчика Bitcoin Classic - Томаса Зандера (Thomas Zander).

Настраиваемый размер блока и структура комиссий

Участники дискуссии задали Сечету вопрос о текущих планах развития BCH, касающихся размера будущих блоков, совместимости BCH и BTC, а также решениях второго слоя. Например, разработчик кошелька Electron Cash Йональд Фьюкбол (Jonald Fyookball) спросил у Сечета, что он думает о решениях, когда «размер блока основан на алгоритме». Сечет объяснил, что размер блока в BCH можно настроить, используя протокол в клиенте ABC.

Райан Чарльз, разработчик сети Yours, спросил, как протокол может избежать «лимитов пыли» («dust limits») и управлять комиссиями.

«Будет проведена работа по управлению комиссиями, - отвечает Сечет. «Нахождение правильной структуры комиссий потребует времени, если она вообще существует. В следующей версии ABC один процент пространства блока будет зарезервирован для транзакций с низкими комиссиями. Со временем эта цифра станет больше».

Совместимость BCH и BTC и решения второго слоя

Участники дискуссии также спросили, могут ли BCH и BTC сосуществовать в будущем с разными вариантами использования, или он считает, что вся мощность хэширования будет принадлежать одной сети.

«Учитывая то, как корректировка сложности работает в сети Биткоина, очень маловероятно, что она выживет, если станет цепью меньшинства», - отвечает Сечет. «Поэтому маловероятно, что оригинальная сеть выживет, если Bitcoin Cash привлечет больше мощности. Пока Bitcoin Cash является цепью меньшинства, обе сети будут продолжать жить».

Сечет также высказал свое мнение о решениях по масштабированию первого и второго слоя. Разработчик ABC отметил, что он не против решений второго слоя, однако считает, что пытаться решить каждую проблему с их помощью - нереально.

«Я не имею ничего против второго слоя как такового, но я думаю, что некоторые важные моменты были проигнорированы», - объясняет Сечет. «Во-первых, надежность второго слоя напрямую зависит от надежности первого. Когда блоки становятся перегруженными и первый слой становится ненадежным, то таким же становится и второй слой. Во-вторых, второй слой обладает характеристиками, отличными от первого слоя, и считать, что мы можем все перевести на него - нереально».