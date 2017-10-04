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Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 04.10.2017
11:17 04.10.2017 |
Во вторник, 3 октября, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 51,7 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
Из них: путем проведения операций своп - 51,7 млн гривен по ставке 14,50% годовых 1 банку.
Кроме торго, Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 10,50% годовых 46 банкам на сумму 7 672 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 12,50% годовых 42 банкам на сумму 7 541 млн гривен.
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