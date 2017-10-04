Минфин не смог разместить 5,5 млрд гривен на депозите из-за отсутствия согласия НБУ

Министерство финансов не смогло разместить 5,5 млрд гривен на депозите из-за отсутствия согласия Национального банка.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

Министерство финансов сообщает, что конкурс по размещению временно свободных средств единого казначейского счета и средств валютных счетов государственного бюджета на депозитных счетах (в соответствии с заявкой о размещении бюджетных средств в национальной валюте на депозитных счетах от 21 сентября 2017 года) не состоялся в связи с отсутствием согласия Национального банка.

21 сентября Министерство финансов объявило заявку о размещении бюджетных средств в сумме 5,5 млрд гривен на депозитных счетах до 25 декабря 2017 года на условиях выдачи средств по первому требованию.

Предложения банков по размещению бюджетных средств на депозитных счетах принимались до 27 сентября.

Бюджетные средства по действующим нормам могут быть размещены на счетах НБУ и банков, уставный капитал которых превышает 10 млрд гривен (таких банков в стране 9, из них 4 государственных и 3 с российским госкапиталом) при условии соблюдения этими банками нормативов, своевременного выполнения обязательств перед клиентами и неприменения к этим банкам мер воздействия в течение последнего года.

Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов планирует разместить валютные ОВГЗ 21 ноября и 19 декабря.