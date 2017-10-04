Золото дорожает 4 октября на фоне снижения курса доллара

Золото растет в цене в среду утром на фоне удешевления доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.23 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 4,32 доллара, или на 0,34% - до 1278,92 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро росла на 0,72% - до 16,77 доллара за унцию. При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,19%, до 93,39 пункта.

Удешевление доллара связано с ожиданиями публикации ряда статистических данных позднее на этой неделе. Так, в среду будет обнародована статистика по индексу деловой активности в сфере услуг США за сентябрь и данные по числу рабочих мест в частных компаниях страны в сентябре.

В пятницу ожидается публикация статистики с рынка труда США. В частности, будут опубликованы данные по уровню безработицы в стране, числу рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики и почасовой заработной плате.

В то же время трейдеры ожидают назначения следующего главы Федеральной резервной системы США. В конце прошлой недели Белый дом сообщил, что президент страны Дональд Трамп примет решение о кандидатуре главы регулятора в течение трех недель.

Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.