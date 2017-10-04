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Доллар дешевеет 4 октября в ожидании статистики и выбора нового главы ФРС США
09:04 04.10.2017 |
Курс доллара снижается к мировым валютам в среду утром в ожидании внутренней статистики, а также решения президента США Дональда Трампа по кандидатуре нового руководителя Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.27 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,27%, до 93,37 пункта. Курс евро к доллару поднимался до 1,1771 доллара за евро с 1,1745 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене уменьшался до 112,53 иены за доллар со 112,85 иены на прошлых торгах.
Рынки ждут подробностей о назначении нового главы ФРС США. В пятницу Белый дом сообщил, что Трамп примет решение о кандидатуре главы ФРС в течение трех недель. Ранее в американских СМИ появилась информация, что Трамп уже встречался с четырьмя претендентами на этот пост. При этом сам Трамп не исключал, что номинирует на этот пост нынешнюю главу ФРС Джанет Йеллен.
Динамика курса доллара изменилась после предыдущего повышения на фоне подсказок ФРС по поводу еще одного повышения ключевой ставки до конца года. По данным CME Group на 4 октября, инвесторы оценивают вероятность повышения ставки до 1,25-1,5% по итогам заседания в декабре в 81,7% по сравнению с примерно 30% в прошлом месяце.
Рынок также ожидает блока статистики по США на этой неделе. Позднее в среду Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) сообщит данные о деловой активности в сфере услуг США в сентябре. По ожиданиям, индикатор вырос до 55,5% с уровня августа в 55,3%. Кроме того, аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщит сентябрьские данные по количеству рабочих мест в частных компаниях США. Аналитики прогнозируют, что индикатор вырос на 140 тысяч человек по сравнению с ростом на 237 тысяч в августе.
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