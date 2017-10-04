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Разработчик Bitcoin Core обратился в SEC по поводу хардфорков
08:51 04.10.2017 |
Мэтт Коралло, «давний разработчик биткоина», обратился в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) относительно «предлагаемого изменения правила, связанного с листингом и торговлей акциями Bitcoin Investment Trust (BIT) в соответствии с NYSE Arca Equities Rule 8.201.» В сообщении Коралло выражает «серьезную озабоченность», связанную с «отсутствием защиты потребителей», предоставляемой инвесторам в случае форка сети биткоина. Комментарий вызвал неоднозначную реакцию в социальных сетях, некоторые участники сообщества обвинили разработчика в том, что он обратился к тому самому институциональному органу, который биткоин изначально стремился обходить и работу которого хотел подорвать.
Бурная реакция
Замечание было сделано в отношении предлагаемых изменений правил, которые регулируют листинг и совместное использование акций BIT. В нем основное внимание уделяется потенциальным последствиям будущих форков и управлению BIT средствами своих клиентов.
Коралло отмечает, что у него есть «большие опасения, связанные с предложенными правилами регулирования депозитов в биткоине и отсутствия защиты клиентов в случае изменения правил сети Биткоина в текущих документах». Коралло описывает «перманентный форк» как «событие, когда одна группа пользователей желает внести изменения в правила консенсуса Биткоина, в то время как другая группа этого не желает... Что приводит к появлению двух криптовалют и может привести к возникновению некоторой двусмысленности, в отношении того, что называть «биткоином». Далее в комментарии выражается озабоченность тем, что по существующим правилам BIT может «выбрать Биткоин... проконсультировавшись с Поставщиком индекса» в случае форка.
Коралло подчеркивает, что Digital Currency Group (DCG), единственный владелец BIT и инвестор BIT (Поставщик индекса для BIT), может «значительно повлиять на ценность новой или старой криптовалюты. Будучи инвестором в многочисленных стартапах биткоина, DCG также имеет собственный интерес для поощрения изменений правил и распространения криптовалют, которые приносят пользу их портфельным компаниям и их собственной деятельности. Они могут считать недействительными изменения, которые приносят пользу инвесторам в предлагаемом ETP».
Разработчик также раскритиковал тот факт, что «DCG никто не запрещает играть на рынке криптовалют, спекулируя на ценности любой из них, до объявления о своем решении касательно того, какая сеть станет объектом внимания предлагаемого ETP и средств его инвесторов».
Против децентрализации?
Наконец, Коралло приводит в пример разветвление сети Эфириума, которое привело к появлению двух блокчейнов - Эфириума и Ethereum Classic. Он утверждает, что «DCG значительно инвестировала в одну из сетей форка, полностью противореча остальной части пользователей Эфириума, компаниям и биржам... Если в то время DCG владела Спонсором ETP Ethereum в соответствии с предлагаемыми правилами BIT ETP, они были бы свободны и были бы совершенно оправданы разделом S-1, заявив, что ETP будет интересоваться только Ethereum Classic, что было бы для них чрезвычайно выгодно, но привело бы к существенной путанице на рынке».
Это пример напрямую связан с предлагаемым и неумолимо приближающимся хардфорком Segwit2x. Коралло отмечает, что «в портфолио DCG есть компании, которые открыто высказывались за Segwit2x», отмечая, что описанный пример с хардфорком Эфириума может повториться в сети Биткоина в ближайшие месяцы.
Вследствие того, разработчики Bitcoin Core обращаются к SEC с целью смягчить потенциальные рыночные риски, связанные с фундаментальной основой кода Биткоина - способностью разветвлять сеть, многие воспринимают такие обращения как нападение на способность сообщества биткоина быть автономным в определении будущего направления развития проекта.
Один из пользователей Reddit под псевдонимом «cryptokids» продвигает эту идею, отмечая, что «возможность разветвления заложена в коде... это часть концепции биткоина. Отсутствие централизованного контроля является определяющей особенностью, и она очищает код, заставляя всех быть честными и заставляя цепочку адаптироваться к спросу или погибнуть. «Защита от SEC - защита от инноваций и требований сообщества».
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