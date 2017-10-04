Доля SegWit-транзакций в сети биткоина растет и достигла 7%

Доля биткоин-транзакций, с использованием Segregated Witness (SegWit), превысила 7%. Согласно данным Blockchain.info, в течение последних нескольких недель средний размер блока составлял 0,9 МБ, а размер мемпула не превышал 12 млн байт. До активации SegWit средний размер блока стабильно превышал 0,99 МБ, а размер мемпула - 150 млн байт.

В момент публикации ведущие платформы, такие как кошелёк Blockchain, рекомендуют устанавливать размер комиссии в пределах $0,14 для транзакции среднего размера, то есть менее 50 сатоши на байт. До активации SegWit Blockchain рекомендовал платить за обработку такой транзакции более $3, то есть более 350 сатоши на байт.

Важно отметить, что Blockchain до сих пор не поддерживает SegWit. Как сообщают разработчики популярного аппаратного кошелька Ledger, снижение размера комиссий в кошельках, поддерживающих SegWit может достигать 35%: «Segwit представляет концепцию веса блока, изменяющую способ вычисления размера транзакций путём распределения сигнатур по различным зонам. Обычно это будет позволять вам экономить 35% на комиссиях при немедленной отправке транзакций».

Кроме того, разработчики Ledger отмечают, что к снижению размера комиссий ведёт оптимизация процесса вычисления сигнатур в SegWit: «При вычислении сигнатур SegWit устройству не приходится обрабатывать предыдущую транзакцию, а каждый выход обрабатывается лишь однажды во время обработки сигнатуры, что ведёт к 60% оптимизации процесса».

С распространением SegWit станет возможной оптимизация транзакций в значительной части сети, что в свою очередь приведёт к ещё более заметному снижению транзакционных издержек.