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Депозитные ставки для физлиц 03.10.17
18:29 03.10.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 3 октября 2017г.
Депозитные ставки в банках Украины.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|03.10.17
|02.10.17
|03.10.17
|2.10.17
|03.10.17
|2.10.17
|3 месяца
|13.25
|13.35
|2.50
|2.60
|1.45
|1.56
|6 месяцев
|14.23
|14.30
|3.15
|3.22
|2.17
|2.25
|9 месяцев
|14.26
|14.51
|3.34
|3.34
|2.39
|2.39
|12 месяцев
|14.52
|14.63
|3.77
|3.86
|2.73
|2.83
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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