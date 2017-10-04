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Фунт дешевеет к доллару 3 октября после негативной статистики по Великобритании
14:47 03.10.2017 |
Курс фунта стерлингов опускается в доллару во вторник днем, инвесторы отыгрывают негативные статданные по строительному сектору Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.07 EET курс фунта стерлингов к доллару опускался до 1,3247 доллара с 1,3277 доллара за фунт на предыдущем закрытии.
Курс евро к доллару поднимался до 1,1741 доллара за евро с 1,1734 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 113 иен за доллар со 112,76 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,05%, до 93,68 пункта.
Согласно данным исследовательской организации Markit Economics, индекс деловой активности в области строительства (PMI) Великобритании в сентябре опустился до 48,1 пункта с 51,1 пункта в августе. Данное снижение является первым за последние тринадцать месяцев. Аналитики ожидали снижения до 51 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
Инвесторы также обращают внимание на комментарии по процессу выхода Великобритании из ЕС. Главный переговорщик по Brexit, член Еврокомиссии Мишель Барнье на пленарной сессии констатировал, что значительного прогресса на нынешнем этапе переговоров нет.
В настоящее время Британия и ЕС ведут переговоры по условиям выхода, процесс идет не быстро и со значительными трудностями. Британия должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года. Предыдущий раунд переговоров по Brexit состоялся в Брюсселе на прошлой неделе.
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