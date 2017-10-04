Аналитики Goldman Sachs делают ставку на доллар США против евро

Недавний рост доллара США продолжится благодаря укреплению американской экономики и перспективам дальнейшего повышения процентных ставок, отмечают в обзоре аналитики Goldman Sachs Зак Пандл и Камакшия Триведи.

"Снижение евро к доллару наилучшим образом выражает укрепление доллара в ближайшей перспективе", - считают эксперты.

По оценкам Goldman Sachs, евро к концу 2017 года упадет до $1,15, тогда как сейчас он держится почти у $1,1750, сообщает агентство Bloomberg.

Европейские фондовые рынки разочаровывают, а политический ландшафт Европы, по-видимому, становится хуже в условиях столкновений в Испании и выборов в Австрии и Италии в ближайшие месяцы, считают в Goldman.

С учетом слабой инфляции в еврозоне Европейский центральный банк (ЕЦБ), скорее всего, будет придерживаться "относительно мягкого графика сворачивания" программы количественного смягчения (QE), полагают эксперты.

Глава департамента валютной стратегии NatWest Markets (подразделение RBS) Мансур Мохи-уддин также ожидает дальнейшего укрепления доллара США. Одним из факторов он называет потенциальное назначение нового главы Федрезерва, который может оказаться сторонником более жесткой денежно-кредитной политики.

Между тем данные Международного валютного фонда показали, что управляющие валютными резервами в прошлом квартале сокращали вложения в евро.

